Indikatoren

Tägliche Prognosen der Kursspanne - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator prognostiziert das Hoch und Tief des Symbols unter Berücksichtigung der Kerze des gestrigen (abgeschlossen) und des aktuellen Tages.

Die morgige Kursspanne X hängt vom Verhältnis des heutigen Eröffnungs- und Schlusskurses ab.

Drei Beziehungen zwischen ihnen sind möglich:

if Сlose[0] < Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
if Сlose[0] > Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
if Сlose[0] = Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.

wobei:

  • Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - heutige Preise;
  • Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - gestrige Preise.

Erwartetes morgiges Tief: Min = X - High[1].
Erwartetes morgiges Hoch: Max = Low[1] - X.

Geschrieben wurde der Indikator wurde auf Basis des Buches "Forex in der ersten Person. Für Anfänger und Profis" (А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov).

