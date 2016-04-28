und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Tägliche Prognosen der Kursspanne - Indikator für den MetaTrader 5
- 1226
Der Indikator prognostiziert das Hoch und Tief des Symbols unter Berücksichtigung der Kerze des gestrigen (abgeschlossen) und des aktuellen Tages.
Die morgige Kursspanne X hängt vom Verhältnis des heutigen Eröffnungs- und Schlusskurses ab.
Drei Beziehungen zwischen ihnen sind möglich:
if Сlose[0] < Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2;
if Сlose[0] > Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2;
if Сlose[0] = Open [0], then Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2.
wobei:
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - heutige Preise;
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - gestrige Preise.
Erwartetes morgiges Tief: Min = X - High[1].
Erwartetes morgiges Hoch: Max = Low[1] - X.
Geschrieben wurde der Indikator wurde auf Basis des Buches "Forex in der ersten Person. Für Anfänger und Profis" (А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/565
