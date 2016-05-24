私たちのファンページに参加してください
Daily Range Projections（日中の価格帯の予想） - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインディケータは、（完了した）昨日と今日のローソク足パラメータを考慮し、金融資産の高安値を予測します。
明日の価格帯Xは、今日の終値および始値の比に依存します。
それらの間では三つの関係が可能です。
Сlose[0] < Open [0] の場合 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2
Сlose[0] > Open [0] の場合 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2
Сlose[0] = Open [0] の場合 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2
ここで
- Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - 今日の価格
- Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - 昨日の価格
予想された明日の安値：Min = X - High[1].
予想された明日の高値：Max = Low[1] - X.
このインディケータは「Forex from the first person. For beginners and professionals（一人称の外為。初心者とプロのために）」（А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov）に基づいて書かれました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/565
