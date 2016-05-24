Daily Range Projections（日中の価格帯の予想）

このインディケータは、（完了した）昨日と今日のローソク足パラメータを考慮し、金融資産の高安値を予測します。



明日の価格帯Xは、今日の終値および始値の比に依存します。



それらの間では三つの関係が可能です。



Сlose[0] < Open [0] の場合 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Low[1] ) / 2

Сlose[0] > Open [0] の場合 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + High[1]) / 2

Сlose[0] = Open [0] の場合 Х = (High[1] + Low[1] + Close[1] + Close[1]) / 2



ここで

Open[0], High[0], Low[0], Close[0] - 今日の価格

Open[1], High[1], Low[1], Close[1] - 昨日の価格



予想された明日の安値：Min = X - High[1].

予想された明日の高値：Max = Low[1] - X.



このインディケータは「Forex from the first person. For beginners and professionals（一人称の外為。初心者とプロのために）」（А. Vedikhin, G. Petrov, B. Shylov）に基づいて書かれました。