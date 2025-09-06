실제 저자:

위톨드 워즈니악

피셔 RVI는 오실레이터로,상대 활력 지수( RVI ) 지표 값의 역 피셔 변환을 통해 값을 얻습니다.

이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 게재된 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.

이 지표를 사용하는 거래 규칙은 간단합니다. 지표가 제로 레벨을 상향 돌파할 때 매수하세요. 인디케이터가 제로 레벨로 내려가면 매도하세요. 신호선과 인디케이터의 크로스오버를 사용할 수도 있습니다.