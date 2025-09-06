거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 저자:
위톨드 워즈니악
피셔 RVI는 오실레이터로,상대 활력 지수( RVI ) 지표 값의 역 피셔 변환을 통해 값을 얻습니다.
이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 게재된 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.
이 지표를 사용하는 거래 규칙은 간단합니다. 지표가 제로 레벨을 상향 돌파할 때 매수하세요. 인디케이터가 제로 레벨로 내려가면 매도하세요. 신호선과 인디케이터의 크로스오버를 사용할 수도 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/556
