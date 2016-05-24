実際の著者：

Witold Wozniak

フィッシャーRVI は逆フィッシャー変換を使ってRVI（Relative Vigor Index、相対的活力指数）カスタムインディケータ値を変更するオシレータです。

このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。



取引ルールは非常に簡単です。インディケータが上向きにゼロレベルを横切るときに買います。インディケータが下向きにゼロレベルを横切るときに売ります。インディケータシグナルラインの交差も使用することができます。