私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
フィッシャーRVI - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1535
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Witold Wozniak
フィッシャーRVI は逆フィッシャー変換を使ってRVI（Relative Vigor Index、相対的活力指数）カスタムインディケータ値を変更するオシレータです。
このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。
取引ルールは非常に簡単です。インディケータが上向きにゼロレベルを横切るときに買います。インディケータが下向きにゼロレベルを横切るときに売ります。インディケータシグナルラインの交差も使用することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/556
フィッシャーCGオシレータは逆フィッシャー変換を使ってCGオシレータカスタムインディケータ値を変更するオシレータです。3Parabolicシステム
このインディケータは、パラボリックSARインディケータの3つのバージョンのシグナルを比較します。このバージョンは短、中、長期の異なる時間枠で設定されています。
Mikahekinはただのインディケータのみではなく完全な分析ブロックです。バーの色はトレンドの方向を示しており、その高さはトレンドのパワーを示しています。青とマゼンタの点はそれぞれロングとショートのポジションのためのトレーリングストップのレベルを示します。StepMA_NRTR
Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) インディケータとして作成されたStepMA 。