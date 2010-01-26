Ставь лайки и следи за новостями
Relative Vigor Index (RVI) - индикатор для MetaTrader 5
Технический Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот - на медвежьем рынке. Таким образом, бодрость движения устанавливается положением, в котором цена находится в конце периода.
Чтобы сделать индекс нормализованным к ежедневному диапазону торговли, изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение дня. Для большей сглаженности расчетов используется простое скользящее среднее. Лучшим периодом считается 10.
Для исключения возможных неоднозначностей строится сигнальная линия - 4-периодное симметрично взвешенное сглаженное среднее значений Relative Strength Index. Пересечение линий говорит о наличии сигнала на покупку или продажу.
Индикатор Relative Vigor Index
Расчет:
RVI рассчитывается практически так же, как и осциллятор Stochastic, однако индекс бодрости сравнивает уровень закрытия по отношению к уровню открытия, а не к минимальной цене, как это делает осциллятор Stochastic. Индикатор рассчитывается как величина, равная фактическому изменению цены за период, нормированная на максимальный диапазон изменения цен этого периода, например, дня или часа.
RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)
где:
- OPEN - цена открытия;
- HIGH - максимальная цена;
- LOW - минимальная цена;
- CLOSE - цена закрытия.
Обычно RVI отображается в виде двух линий:
1. Первая строится как RVI, но вместо разницы цен Close и Open и разницы High и Low используются суммы 4-периодных симметрично взвешенных скользящих средних, т.е., находится 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от числителя:
MovAverage = (CLOSE-OPEN) + 2 * (CLOSE-1 - OPEN-1) + 2 * (CLOSE-2 - OPEN-2) + (CLOSE-3 - OPEN-3)
где:
- CLOSE - текущая цена закрытия;
- CLOSE-1, CLOSE-2, CLOSE-3 - цены закрытия 1, 2 и 3 периода назад;
- OPEN - текущая цена открытия;
- OPEN-1, OPEN-2, OPEN-3 - цены открытия 1, 2 и 3 периода назад.
Затем находится 4-периодное симметрично взвешенное скользящее среднее от знаменателя:
RangeAverage = (HIGH-LOW) + 2 x (HIGH-1 - LOW-1) + 2 x (HIGH-2 - LOW-2) + (HIGH-3 - LOW-3),
где:
- HIGH - максимальная цена последнего бара;
- HIGH, HIGH-2, HIGH-3 - максимальные цены 1, 2 и 3 периода назад;
- LOW - минимальная цена последнего бара;
- LOW-1, LOW-2, LOW-3 - минимальные цены 1, 2 и 3 периода назад.
В конце находится отношение сумм этих скользящих средних за 4 последних периода, например, часа или дня:
2. Вторая линия - это 4-х периодная симметрично усреденная (weighted) скользящая средняя от первой линии:
RVIsignal = (RVIaverage + 2 * RVIaverage-1 + 2 * RVIaverage-2 + RVIaverage-3)/6
