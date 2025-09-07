당사 팬 페이지에 가입하십시오
마켓프로필 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 60
-
실제 작성자:
Avals
시장 프로필은 많은 선물 트레이더가 사용하는 도구입니다.
시장 프로필 메타 트레이더 지표는 시간 경과에 따른 가격의 통계적 분포, 가치 영역 및 일일 거래 세션의 기준값을 차트에 표시할 수 있는 고전적인 시장 프로필 솔루션입니다. 이 보조지표는 단순한 가격 움직임을 기반으로 하며 MetaTrader 5 플랫폼의 표준 보조지표를 사용하지 않습니다.
시장 프로필에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다:
"가격 히스토그램(시장 프로필) 도구와 MQL5에서의 구현" 문서도 참조하세요 .
저자는 녹색 - 아시아 세션, 파란색 - 유럽 세션, 라일락 - 미국 세션 등 다양한 색상을 지표에 도입했습니다. M30과 M15에 표시됩니다.
입력 매개변수:
- StartDate - 기록에 대한 테스트용(그리기를 시작할 날짜);
- lastdayStart - 참이면 마지막 날까지 그립니다(StartDate는 무시됨);
- CountProfile - 그릴 일일 프로필 수입니다.
패션은 회색으로 그려집니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2006.03. 23에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다. MQL5에서는 이 지표가 MarketProfile.mq5 파일로 제공됩니다.
또한 이 흥미로운 지표의 다른 버전(MarketProfile_.mq5)도 사용할 수 있습니다.
이 인디케이터는 M5, M15 및 M30 차트에 첨부할 수 있으며 일일 세션의 시장 프로필을 표시합니다. M5 주기가 가장 정확도가 높지만, 가시성을 높이고 시장 프로필을 계산하는 고전적인 방법으로 M30을 권장합니다. 프로필 블록을 렌더링하는 데 세 가지 색 구성표를 사용할 수 있습니다.
입력 매개변수:
- 시작일(기본값 = __DATETIME__) - 시작일이 거짓이면 인디케이터가 이 날짜부터 프로파일을 그리기 시작합니다. 시간을 거꾸로 그립니다. 예를 들어 이 변수를 2010.07.20으로 설정하고 DaysToCount를 2로 설정하면 2010.07.20 및 2010.07.19에 대한 프로필이 그려집니다;
- StartFromToday(기본값 = true) - 참이면 표시기가 오늘부터 그리기 시작하고, 그렇지 않으면 StartFromDate에 지정된 날짜부터 그리기 시작합니다;
- DaysToCount (기본값 = 2) - 시장 프로필을 그릴 일일 세션 수입니다;
- 색 구성표 (기본값 = 0) - 프로필 블록의 색 구성표:
- 0 - 파란색에서 빨간색으로;
- 1 - 빨간색에서 녹색으로;
- 2 - 녹색에서 파란색으로.
- MedianColor(기본값 = 흰색) - 기준값(중앙값)의 색상입니다;
- ValueAreaColor(기본값 = 흰색) - 값 영역 테두리의 색상입니다.
