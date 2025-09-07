실제 작성자:

Avals

시장 프로필은 많은 선물 트레이더가 사용하는 도구입니다.



시장 프로필 메타 트레이더 지표는 시간 경과에 따른 가격의 통계적 분포, 가치 영역 및 일일 거래 세션의 기준값을 차트에 표시할 수 있는 고전적인 시장 프로필 솔루션입니다. 이 보조지표는 단순한 가격 움직임을 기반으로 하며 MetaTrader 5 플랫폼의 표준 보조지표를 사용하지 않습니다.

시장 프로필에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다:

"가격 히스토그램(시장 프로필) 도구와 MQL5에서의 구현" 문서도 참조하세요 .



저자는 녹색 - 아시아 세션, 파란색 - 유럽 세션, 라일락 - 미국 세션 등 다양한 색상을 지표에 도입했습니다. M30과 M15에 표시됩니다.



입력 매개변수:

StartDate - 기록에 대한 테스트용(그리기를 시작할 날짜);

lastdayStart - 참이면 마지막 날까지 그립니다(StartDate는 무시됨);

CountProfile - 그릴 일일 프로필 수입니다.

패션은 회색으로 그려집니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2006.03. 23에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다. MQL5에서는 이 지표가 MarketProfile.mq5 파일로 제공됩니다.

또한 이 흥미로운 지표의 다른 버전(MarketProfile_.mq5)도 사용할 수 있습니다.



이 인디케이터는 M5, M15 및 M30 차트에 첨부할 수 있으며 일일 세션의 시장 프로필을 표시합니다. M5 주기가 가장 정확도가 높지만, 가시성을 높이고 시장 프로필을 계산하는 고전적인 방법으로 M30을 권장합니다. 프로필 블록을 렌더링하는 데 세 가지 색 구성표를 사용할 수 있습니다.

입력 매개변수: