Fisher RVI - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 5629
Реальный автор:
Witold Wozniak
Fisher RVI - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений индикатора RVI (Relative Vigor Index).
Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
Торговые правила работы с этим индикатором просты. Покупаем, когда индикатор пересекает вверх нулевой уровень. Продаем, когда индикатор пересекает вниз нулевой уровень. Можно использовать и пересечения индикатора с его сигнальной линией.
