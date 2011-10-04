CodeBaseРазделы
Fisher RVI - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak
Nikolay Kositsin
5629
(23)
Реальный автор:

Witold Wozniak

Fisher RVI - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений индикатора RVI (Relative Vigor Index).

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Торговые правила работы с этим индикатором просты. Покупаем, когда индикатор пересекает вверх нулевой уровень. Продаем, когда индикатор пересекает вниз нулевой уровень. Можно использовать и пересечения индикатора с его сигнальной линией.

Fisher CG Oscillator Fisher CG Oscillator

Fisher CG Oscillator - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора CG Oscillator.

Mikahekin Mikahekin

Индикатор Mikahekin является, скорее, целым аналитическим блоком, чем индикатором. Цвет баров определяет направление тренда, а их высота - силу трендов. Синие и розовые точки показывают уровни трейлинг-стопов для длинных и коротких позиций соответственно.

Color Parabolic Color Parabolic

Эргономичный Parabolic SAR. В предлагаемом индикаторе добавлены крупные цветные точки, возникающие при каждой смене тренда, а сам индикатор выполнен в двухцветном виде.

StepMA_NRTR StepMA_NRTR

StepMA, выполненная в виде NRTR-индикатора (Nick Rypock Trailing Reverse).