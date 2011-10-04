Реальный автор:

Witold Wozniak

Fisher RVI - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений индикатора RVI (Relative Vigor Index).

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Торговые правила работы с этим индикатором просты. Покупаем, когда индикатор пересекает вверх нулевой уровень. Продаем, когда индикатор пересекает вниз нулевой уровень. Можно использовать и пересечения индикатора с его сигнальной линией.