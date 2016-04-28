CodeBaseKategorien
Indikatoren

Fisher RVI - Indikator für den MetaTrader 5

Witold Wozniak
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1610
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Der Fisher RVI ist ein Oszillator, der die Werte des RVI (Relative Vigor Index) mittels der Inversen Fisher Transformation modifiziert.

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002.

Die Handelsregeln sind ganz einfach. Es ist an der Zeit zu kaufen, wenn der Indikator die Nulllinie nach oben kreuzt. Es ist an der Zeit zu verkaufen, wenn der Indikator die Nulllinie nach unten kreuzt. Das Kreuzen des Indikators mit seiner Signallinie kann ebenfalls verwendet werden.

Fisher RVI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/556

