많은 거래 시스템에서이치모쿠 킨코 효 지표는 하나의 구름만 사용할 수 있으며, 이 지표의 다른 라인은 차트에서 제거해야 합니다.

이러한 상황에서는 이러한 추가 라인이없는 지표를 사용하는 것이 좋습니다. 이것이 바로 이 지표가 설계된 방식입니다.