지표

이치모쿠 클라우드 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
조회수:
67
평가:
(14)
게시됨:
많은 거래 시스템에서이치모쿠 킨코 효 지표는 하나의 구름만 사용할 수 있으며, 이 지표의 다른 라인은 차트에서 제거해야 합니다.

이러한 상황에서는 이러한 추가 라인이없는 지표를 사용하는 것이 좋습니다. 이것이 바로 이 지표가 설계된 방식입니다.

이치모쿠 클라우드 표시기

원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/551

Ascending Sort A Struct Array By A Field Example Ascending Sort A Struct Array By A Field Example

필드별로 구조 목록을 오름차순 정렬하는 예제입니다. 사용 목적에 따라 위의 알고리즘을 찾아서 커스터마이징할 수 있으며, 가장 기본적인 예시는 구조 배열의 정렬을 해결하는 방향이기도 합니다. 이 예제에서 사용된 알고리즘은 빠른 정렬과 병합 정렬입니다.

Bollinger Bands Crossover Signals Bollinger Bands Crossover Signals

인디케이터 설명 - 볼린저 밴드 크로스오버 신호 이름: 볼린저 밴드 크로스오버 신호 버전: 1.1 저자: BENALI 링크: https://www.mql5.com/en/users/dahmi_benali

평활화된 ADX 평활화된 ADX

많은 평활화 알고리즘이 있으며, 이 표시기는 표준 ADX 표시기의 평활화입니다.

와다 아타르 폭발 와다 아타르 폭발

이 인디케이터는 시장이 언제 더 빠르게 움직이기 시작하는지 보여줍니다. 또한 트레이더에게 매수, 매도, 청산 시점을 알려줍니다.