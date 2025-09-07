당사 팬 페이지에 가입하십시오
XOSMA 오실레이터 - MetaTrader 5용 지표
오실레이터 이동평균( OsMA) 기술 지표는 일반적으로 오실레이터와 오실레이터의 평활화 값의 차이입니다.
이 경우 MACD 주선은 오실레이터로, 신호선은 평활로 사용됩니다.
OSMA = MACD-SIGNAL
여기서:
- MACD - MACD 지표 값(히스토그램)입니다;
- 신호 - MACD 지표의 평균값입니다.
이 지표에서는 MACD 히스토그램과 신호선의 평균화 방법을 변경할 수 있으며, 10가지 변형 중에서 선택할 수 있습니다:
- SMA - 단순이동평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활이동평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/550
