原作者：

Witold Wozniak

Fisher RVI是一个使用 逆Fisher变换修正 RVI（相对活力指数）自定义指标值的振荡器。.

这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。



交易法则非常简单。当指标向上穿越零线时买入。当指标向下穿越零线时卖出。穿越指标的信号线也可以用于买入卖出。