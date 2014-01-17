请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Fisher RVI - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 2279
-
原作者：
Witold Wozniak
Fisher RVI是一个使用 逆Fisher变换修正 RVI（相对活力指数）自定义指标值的振荡器。.
这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。
交易法则非常简单。当指标向上穿越零线时买入。当指标向下穿越零线时卖出。穿越指标的信号线也可以用于买入卖出。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/556
Fisher CG 振荡器
Fisher CG是一个使用逆Fisher变换修正CG Oscillator自定义指标值的振荡器。3Parabolic 系统
该指标比较三个版本的Parabolic SAR指标。这三个版本的Parabolic SAR指标设置在不同的时间框架上：短，中和长三个图表周期。
Mikahekin
Mikahekin 可以被称做是一个完整的分析模块而不仅仅是一个交易指标。柱形的颜色显示了趋势的方向，高度指示了趋势的强度。蓝色和品红色圆点分别显示了多头和空头头寸的追踪止损水平。StepMA_NRTR
StepMA作为Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR) 指标。