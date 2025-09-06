코드베이스섹션
지표

컬러 포물선 - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
조회수:
52
평가:
(18)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

파라볼릭 SAR 기술 지표에는 한 가지 중요한 단점이 있습니다.

다른 지표가 있는 차트에서 잘 보이지 않아 추세 변화에 대한 신호를 놓칠 수 있다는 것입니다.

이 단점을 보완하기 위해 제안된 지표는 각 추세 변화에 나타나는 큰 색 점을 추가하고 지표 자체를 두 가지 색상으로 만들었습니다.

색상 포물선 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/552

피셔 RVI 피셔 RVI

피셔 RVI는 RVI(상대 활력 지수) 지표 값의 역 피셔 변환을 통해 값을 구하는 오실레이터입니다.

Sample pine script stochastic divergence Sample pine script stochastic divergence

MQL로 변환된 샘플 파인 코드

StepMA_NRTR StepMA_NRTR

NRTR(닉 리포크 후행 역방향) 지표로 설계된 StepMA.

Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting) Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting)

이 코드는 메타트레이더 5에서 거래가 개시 또는 청산될 때마다 모바일 기기로 푸시 알림을 전송하는 간단한 기능을 제공합니다. 이 코드는 네팅 계좌(심볼당 하나의 포지션만 허용)를 위해 설계되었습니다.