파라볼릭 SAR 기술 지표에는 한 가지 중요한 단점이 있습니다.



다른 지표가 있는 차트에서 잘 보이지 않아 추세 변화에 대한 신호를 놓칠 수 있다는 것입니다.



이 단점을 보완하기 위해 제안된 지표는 각 추세 변화에 나타나는 큰 색 점을 추가하고 지표 자체를 두 가지 색상으로 만들었습니다.