거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
파라볼릭 SAR 기술 지표에는 한 가지 중요한 단점이 있습니다.
다른 지표가 있는 차트에서 잘 보이지 않아 추세 변화에 대한 신호를 놓칠 수 있다는 것입니다.
이 단점을 보완하기 위해 제안된 지표는 각 추세 변화에 나타나는 큰 색 점을 추가하고 지표 자체를 두 가지 색상으로 만들었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/552
피셔 RVI
피셔 RVI는 RVI(상대 활력 지수) 지표 값의 역 피셔 변환을 통해 값을 구하는 오실레이터입니다.Sample pine script stochastic divergence
MQL로 변환된 샘플 파인 코드
StepMA_NRTR
NRTR(닉 리포크 후행 역방향) 지표로 설계된 StepMA.Push Notification for Opened / Closed Trades (Netting)
이 코드는 메타트레이더 5에서 거래가 개시 또는 청산될 때마다 모바일 기기로 푸시 알림을 전송하는 간단한 기능을 제공합니다. 이 코드는 네팅 계좌(심볼당 하나의 포지션만 허용)를 위해 설계되었습니다.