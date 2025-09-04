이 인디케이터는 차트와 알림에 큰 색 점으로 거래 신호를 표시합니다.



이 지표의 작동 원리는 주니어(차트 주기), 중간 및 시니어의 세 가지 변형 파라볼릭 SAR 지표의 신호 비교를 기반으로 하며, 서로 다른 주기에서 작동합니다.



파라볼 릭 SAR 지표의 추세 신호는 시니어 및 미들 차트주기로부터 가져오고 추세 변화 신호는 주니어 차트주기로부터 가져옵니다.



예를 들어, 시니어 및 중간 차트에서 포물선이 커지고 있고 현재 가격보다 아래에 있고 주니어 차트에서 포물선의 위치가 "가격 위"에서 "가격 아래"로 변경되면 매수 신호가 주어집니다. 반대 신호도 비슷하게 형성됩니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다: