실제 저자:

위톨드 워즈니악

피셔 사이버 사이클은 사용자 지정 사이버 사이클 지표 값의 역 피셔 변환으로 값을 구하는 오실레이터입니다.

이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 실린 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.

이 지표를 사용하는 거래 규칙은 간단합니다. 지표가 -0.7에서 교차하거나 이전에 -0.7에서 교차한 적이 있는 경우 0.7에서 교차할 때 매수하고, 지표가 0.7에서 교차하거나 이전에 -0.7에서 교차한 적이 없는 경우 0.7에서 교차할 때 매도합니다. 신호선과 인디케이터의 크로스오버를 사용할 수도 있습니다.