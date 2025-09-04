거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
피셔 사이버 사이클 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 44
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
위톨드 워즈니악
피셔 사이버 사이클은 사용자 지정 사이버 사이클 지표 값의 역 피셔 변환으로 값을 구하는 오실레이터입니다.
이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 실린 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.
이 지표를 사용하는 거래 규칙은 간단합니다. 지표가 -0.7에서 교차하거나 이전에 -0.7에서 교차한 적이 있는 경우 0.7에서 교차할 때 매수하고, 지표가 0.7에서 교차하거나 이전에 -0.7에서 교차한 적이 없는 경우 0.7에서 교차할 때 매도합니다. 신호선과 인디케이터의 크로스오버를 사용할 수도 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/553
MACD Signal Line indicator for MT5
A stripped-down (signal line only) version of Metaquotes' MACD indicator from the MT5==>Indicators==>Examples folder.AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag
오토피보 인디케이터는 지그재그 패턴을 기반으로 피보나치 레벨을 자동으로 그려주는 고급 피보나치 되돌림 도구입니다. 이 지표는 트레이더가 추세장에서 잠재적 지지선과 저항선을 빠르게 식별할 수 있도록 설계되었습니다.