피셔 사이버 사이클 - MetaTrader 5용 지표

Witold Wozniak | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
44
평가:
(13)
게시됨:
실제 저자:

실제 저자:

위톨드 워즈니악

피셔 사이버 사이클은 사용자 지정 사이버 사이클 지표 값의 역 피셔 변환으로 값을 구하는 오실레이터입니다.

이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 실린 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.

이 지표를 사용하는 거래 규칙은 간단합니다. 지표가 -0.7에서 교차하거나 이전에 -0.7에서 교차한 적이 있는 경우 0.7에서 교차할 때 매수하고, 지표가 0.7에서 교차하거나 이전에 -0.7에서 교차한 적이 없는 경우 0.7에서 교차할 때 매도합니다. 신호선과 인디케이터의 크로스오버를 사용할 수도 있습니다.

그림 1 피셔 사이버 사이클 표시기

MACD Signal Line indicator for MT5 MACD Signal Line indicator for MT5

A stripped-down (signal line only) version of Metaquotes' MACD indicator from the MT5==>Indicators==>Examples folder.

AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag AutoFibo indicator of two last swings based on ZigZag

오토피보 인디케이터는 지그재그 패턴을 기반으로 피보나치 레벨을 자동으로 그려주는 고급 피보나치 되돌림 도구입니다. 이 지표는 트레이더가 추세장에서 잠재적 지지선과 저항선을 빠르게 식별할 수 있도록 설계되었습니다.

i-회귀 채널 i-회귀 채널

i-회귀 채널 표시기는 회귀 채널을 구축합니다.

3포물선 시스템 3포물선 시스템

이 지표의 원리는 주니어(차트 시간대), 중간 및 시니어의 세 가지 변형 파라볼 릭 SAR 지표의 신호 비교를 기반으로 하며, 서로 다른 시간대에서 작동합니다.