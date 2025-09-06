거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
StepMA_NRTR - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 56
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
igorad
NRTR 지표 (닉 라이포크 후행 역방향)로 설계된 스텝마.
트레이딩 전략:
- 인디케이터 선의 위치가 바뀌고 녹색 점이 나타나면 매수하세요. 선의 색이 보라색이면 매수 포지션을 유지하세요.
- 빨간색 점이 나타나면 매도하고 선이 노란색이면 숏 포지션을 유지합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/559
