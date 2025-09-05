실제 저자:

위톨드 워즈니악

피셔 CG 오실레이터는 사용자 지정 CG 오실레이터 지표 값의 역 피셔 변환으로 값을 구하는 오실레이터입니다.

이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 실린 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.

이 지표를 사용하기 위한 가장 간단한 거래 시스템은 스토캐스틱 또는 RSI 오실레이터와 완전히 유사합니다.