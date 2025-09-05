거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
피셔 CG 오실레이터 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 50
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
위톨드 워즈니악
피셔 CG 오실레이터는 사용자 지정 CG 오실레이터 지표 값의 역 피셔 변환으로 값을 구하는 오실레이터입니다.
이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 실린 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.
이 지표를 사용하기 위한 가장 간단한 거래 시스템은 스토캐스틱 또는 RSI 오실레이터와 완전히 유사합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/555
미카헤킨
미카헤킨 인디케이터는 인디케이터라기보다는 전체 분석 블록입니다. 막대의 색상에 따라 추세 방향이 결정되며, 막대의 높이에 따라 추세의 강도가 결정됩니다. 파란색과 분홍색 점은 각각 롱 포지션과 숏 포지션의 추적손절매 수준을 나타냅니다.볼린저 레벨 설정
범용 평균 알고리즘에 기반한 볼린저 레벨 세트입니다.
Economic Calendar CSV
이 스크립트는 메타트레이더에 내장된 경제 캘린더에서 미리 정의된 경제 이벤트 집합을 CSV 파일로 저장합니다.Sample pine script stochastic divergence
MQL로 변환된 샘플 파인 코드