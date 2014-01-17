请观看如何免费下载自动交易
Parabolic SAR 技术指标有一个主要的缺陷。
它在家了了其他指标的图表上不够显眼。因此，有可能错过趋势反转的信号。
为了改进这一点，在趋势反转的时候增加大的彩色圆点。该指标本身有两种颜色组成。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/552
Ichimoku Cloud
简单Ichimoku指标(Ichimoku Kinko Hyo) 仅包含云状图形。BrainTrend1 和 BrainTrend2
BrainTrend1 和 BrainTrend2 被放置在一个最小化的窗口中，为了从图表工作区移除过多的元素。BrainTrend1（上方的方点） 是一个基本的趋势指标，BrainTrend2（下方的圆点）是一个确认指标。
Fisher Cyber Cycle
Fisher Cyber Cycle是一个使用逆Fisher变换修正 Cyber Cycle自定义指标值的振荡器。3Parabolic 系统
该指标比较三个版本的Parabolic SAR指标。这三个版本的Parabolic SAR指标设置在不同的时间框架上：短，中和长三个图表周期。