彩色抛物线 - MetaTrader 5脚本

Parabolic SAR 技术指标有一个主要的缺陷。

它在家了了其他指标的图表上不够显眼。因此，有可能错过趋势反转的信号。

为了改进这一点，在趋势反转的时候增加大的彩色圆点。该指标本身有两种颜色组成。

Color Parabolic 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/552

