Color Parabolic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
2227
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
El indicador técnico Parabolic SAR tiene una gran desventaja.

No es lo suficientemente sensible en un gráfico que contiene otros indicadores. Por lo tanto, se pueden perder sus señales sobre un cambio de tendencia.

Para mejorar esto se han añadido grandes puntos de colores que aparecen durante cada cambio de tendencia. El propio indicador se realiza en dos colores.

Color Parabolic indicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/552

