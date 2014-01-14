El indicador técnico Parabolic SAR tiene una gran desventaja.



No es lo suficientemente sensible en un gráfico que contiene otros indicadores. Por lo tanto, se pueden perder sus señales sobre un cambio de tendencia.



Para mejorar esto se han añadido grandes puntos de colores que aparecen durante cada cambio de tendencia. El propio indicador se realiza en dos colores.