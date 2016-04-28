CodeBaseKategorien
Color Parabolic - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Parabolic SAR Indikator hat einen großen Nachteil.

Er ist zu unscheinbar auf einem Chart mit anderen Indikatoren. Daher könnten seine Signale einer Trendwende übersehen werden.

Zur Verbesserung dieses Nachteils gibt es die großen, farbigen Punkten, die jede Trendwende anzeigen. Der Indikator selbst verwendet zwei Farben.

Color Parabolic Indikator

Ichimoku Cloud Ichimoku Cloud

Vereinfachter Ichimoku-Indikator (Ichimoku Kinko Hyo), er zeigt nur die "cloud".

XOSMA Oscillator XOSMA Oscillator

Vier Farben Histogramm des OsMA (Moving Average of Oscillator), der verschiedene Glättungsalgorithmen zu verwenden erlaubt.

Fisher Cyber Cycle Fisher Cyber Cycle

Der Fisher Cyber Cycle ist ein Oszillator, der die Werte des Cyber Cycle Indikators mittels der "Inversen Fisher Transformation" modifiziert.

3Parabolic System 3Parabolic System

Dieser Indikator vergleicht die Signale von drei Versionen des Parabolic SAR Indikators. Die Versionen arbeiten in unterschiedlichen Zeitrahmen: junior (Zeitrahmen des Charts), dem mittleren und dem höheren.