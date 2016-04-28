und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Color Parabolic - Indikator für den MetaTrader 5
Der Parabolic SAR Indikator hat einen großen Nachteil.
Er ist zu unscheinbar auf einem Chart mit anderen Indikatoren. Daher könnten seine Signale einer Trendwende übersehen werden.
Zur Verbesserung dieses Nachteils gibt es die großen, farbigen Punkten, die jede Trendwende anzeigen. Der Indikator selbst verwendet zwei Farben.
