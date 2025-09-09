거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
이고라드
이동 평균 형태로 만들어진 StepMA 지표.
거래 신호:
- 인디케이터 선의 색이 분홍색에서 파란색으로 바뀌면 매수하세요. 선의 색이 변하지 않을 때까지 롱 포지션을 유지하세요.
- 선의 색상이 파란색에서 분홍색으로 바뀌면 매도하고 다음 색상이 파란색으로 바뀔 때까지 숏 포지션을 유지합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/560
