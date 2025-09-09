견적 기록에서 서버 시간대 및 서머타임 모드(DST)를 경험적으로 감지하는 시간 관련 기능

역 피셔 변환을 사용하여 래리 윌리엄스의 퍼센트 범위를 평활화했습니다.

피셔 지표는 이전 기록에서 최소 및 최대 가격 수준을 계산하여 추세의 강도와 방향을 결정하고 변화를 예측합니다.