und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Ichimoku Cloud - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2366
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
In vielen Handelssystemen wird nur die "cloud" des Ichimoku-Indikator verwendet (Ichimoku Kinko Hyo). Daher könnte man den Rest des Indikators entfernen.
In einer solchen Situation ist der Indikator ohne zusätzliche Linien besser. Dieser Indikator ist genau das.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/551
Vier Farben Histogramm des OsMA (Moving Average of Oscillator), der verschiedene Glättungsalgorithmen zu verwenden erlaubt.Hull Moving Average (HMA)
Hull Moving Average (HMA), der seine Farbe ändert.
Ergonomischer Parabolic SAR. Der Indikator selbst ist zweifarbig und er platziert bei jeder Trendwende große, farbige Punkte.Fisher Cyber Cycle
Der Fisher Cyber Cycle ist ein Oszillator, der die Werte des Cyber Cycle Indikators mittels der "Inversen Fisher Transformation" modifiziert.