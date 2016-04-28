CodeBaseKategorien
Ichimoku Cloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
2366
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
In vielen Handelssystemen wird nur die "cloud" des Ichimoku-Indikator verwendet (Ichimoku Kinko Hyo). Daher könnte man den Rest des Indikators entfernen.

In einer solchen Situation ist der Indikator ohne zusätzliche Linien besser. Dieser Indikator ist genau das.

Ichimoku Cloud

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/551

