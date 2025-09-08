실제 저자:

Rosh

평활화된 ADX 지표는 표준 ADX(평균 방향 이동 지수) 지표의 세 버퍼 모두에 존 아일러스 평활화 알고리즘을 적용합니다.



아래 그림은 평활화된 ADX가 원본(표준 ADX 인디케이터)에 비해 노이즈가 적다는 것을 보여줍니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.02. 28에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.