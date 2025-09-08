거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
평활화된 ADX - MetaTrader 5용 지표
Nikolay Kositsin
44
실제 저자:
Rosh
평활화된 ADX 지표는 표준 ADX(평균 방향 이동 지수) 지표의 세 버퍼 모두에 존 아일러스 평활화 알고리즘을 적용합니다.
아래 그림은 평활화된 ADX가 원본(표준 ADX 인디케이터)에 비해 노이즈가 적다는 것을 보여줍니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.02. 28에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/546
이치모쿠 클라우드
구름만 남아있는 잘린 이시모쿠 표시기(이시모쿠 킨코 효)입니다.Ascending Sort A Struct Array By A Field Example
필드별로 구조 목록을 오름차순 정렬하는 예제입니다. 사용 목적에 따라 위의 알고리즘을 찾아서 커스터마이징할 수 있으며, 가장 기본적인 예시는 구조 배열의 정렬을 해결하는 방향이기도 합니다. 이 예제에서 사용된 알고리즘은 빠른 정렬과 병합 정렬입니다.
와다 아타르 폭발
이 인디케이터는 시장이 언제 더 빠르게 움직이기 시작하는지 보여줍니다. 또한 트레이더에게 매수, 매도, 청산 시점을 알려줍니다.Simplest Logger class for MetaTrader 5
레벨, 메시지 형식, 하위 문자열에 대한 포함 및 제외 필터를 지원하는 가장 간단한 메타트레이더 5 로그인용 클래스입니다.