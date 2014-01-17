Ichimoku Cloud

请观看如何免费下载自动交易
在许多交易系统中，只有Ichimoku indicator可以被使用(Ichimoku Kinko Hyo). 因此，
在这种情况下，使用指标时最好不要有任何多余的线条。这个指标就属于这种类型。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/551
BrainTrend1 和 BrainTrend2
BrainTrend1 和 BrainTrend2 被放置在一个最小化的窗口中，为了从图表工作区移除过多的元素。BrainTrend1（上方的方点） 是一个基本的趋势指标，BrainTrend2（下方的圆点）是一个确认指标。i-Regression 通道
i-Regression通道生成回归通道。
彩色抛物线
Ergonomic Parabolic SAR. 指标本身是一个二色图形，并且在每个趋势反转位置添加大的彩色圆点。Fisher Cyber Cycle
Fisher Cyber Cycle是一个使用逆Fisher变换修正 Cyber Cycle自定义指标值的振荡器。