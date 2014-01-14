Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ichimoku Cloud - indicador para MetaTrader 5
En muchos sistemas de trading solo se puede usar la nube del indicador Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Por lo tanto, hay una necesidad de quitar el resto de las líneas del indicador del gráfico.
En tal situación es mejor tener el indicador sin las líneas adicionales. Este indicador es exactamente de ese tipo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/551
