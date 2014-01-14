CodeBaseSecciones
Ichimoku Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2433
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
En muchos sistemas de trading solo se puede usar la nube del indicador Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo). Por lo tanto, hay una necesidad de quitar el resto de las líneas del indicador del gráfico.

En tal situación es mejor tener el indicador sin las líneas adicionales. Este indicador es exactamente de ese tipo.

Ichimoku Cloud

