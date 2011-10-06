CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ichimoku Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Во многих торговых системах от индикатора Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) можно использовать только одно облако, остальные линии этого индикатора приходится убирать с графика.

В подобной ситуации предпочтительнее иметь индикатор, на котором этих лишних линий нет. Именно в таком виде и выполнен этот индикатор.

Индикатор Ichimoku Cloud

