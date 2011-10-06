Ставь лайки и следи за новостями
Ichimoku Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5276
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Во многих торговых системах от индикатора Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) можно использовать только одно облако, остальные линии этого индикатора приходится убирать с графика.
В подобной ситуации предпочтительнее иметь индикатор, на котором этих лишних линий нет. Именно в таком виде и выполнен этот индикатор.
Рыночный профиль (Market Profile)- инструмент, которым пользуются многие фьючерсные трейдеры для анализа статистического распределения цены по времени, нахождения ценовой зоны и контрольных значений для дневной торговой сессии. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартных индикаторов платформы MetaTrader 5.ATRPivot
Индикатор ATRPivot строит на графике уровни поддержки и сопротивления цены актива с учетом технического индикатора Среднего истинного диапазона ATR.
Существует множество алгоритмов сглаживания, этот индикатор является сглаживанием стандартного индикатора ADX.Waddah Attar Explosion
Индикатор показывает, когда рынок начинает двигаться быстрее. Кроме того, он подсказывает трейдеру когда покупать, продавать и выходить из сделки.