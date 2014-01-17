请观看如何免费下载自动交易
平滑的ADX - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 1812
原作者：
Rosh
John Ehlers的平滑算法应用于所有三种ADX（平均运动方向指数）指标缓存。
下图展现了平滑后的ADX较传统ADX，包含更少的市场噪声。
这个指标首先在MQL4中实现并于2007年2月28日在mql4.com的代码基地中发布。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/546
