Stochastic Cyber Cycle
- Nikolay Kositsin
- 1951
原作者：
Witold Wozniak
Stochastic Cyber Cycle是基于Cyber Cycle自定义指标值计算的，而非基于价格序列计算的随机振荡器。
标准随机振荡器可能无法对市场周期性的循环或者波动产生反应。它使用固定的计算周期并且不会根据不断变化的市场循环周期长度进行调整。Stochastic Cyber Cycle没有这个缺陷并且它可以根据当前市场的波动性自动调节。
这一指标受到John Ehlers2002年11月发表在杂志“证券和商品市场的技术分析” 上的文章 “使用Fisher变换”的启发。此指标构成的最简单的交易系统完全和随机震荡器或者RSI指标一样。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/543
CG Oscillator
CG震荡器的基准线和信号线的交叉产生买入和卖出信号。CyberCycle
Cyber Cycle 高通滤波器。
Stochastic CG Oscillator
Stochastic CG Oscillator是这样一个随机震荡器，它的值不是基于价格序列计算的，而是基于CG振荡器指标值计算的。Stochastic RVI
Stochastic RVI 是一个标准的随机震荡器，它应用于RVI（相对活力指数）指标而不是价格。