Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Stochastic Cyber Cycle - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4079
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Witold Wozniak
Стохастический Cyber Cycle - это классический Стохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений пользовательского индикатора Cyber Cycle.
Классический Стохастический осциллятор может не реагировать на изменения циклов или волатильности, демонстрируемые рынками. Он использует фиксированный период расчетов и не подстраивается под постоянно изменяющуюся длину цикла рынка. Индикатор Stochastic Cyber Cycle лишен этого недостатка и подстраивается под текущую волатильность рынка.
Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это полная аналогия со Стохастическим осциллятором или с RSI.
Индикатор позволяет отобразить график другой валютной пары в дополнительном окне.Adaptive Cyber Cycle
Adaptive Cyber Cycle - это индикатор, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.
Прогнозирование диапазонов изменения следующей дневной свечи для всех баров текущего графика.Cycle Period
Назначение данного индикатора - это измерение периодичности процесса изменения цены финансового актива. При помощи индикатора Cycle Period возможно создание адаптивных версий осцилляторов.