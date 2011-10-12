CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Stochastic Cyber Cycle - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4079
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Witold Wozniak

Стохастический Cyber Cycle - это классический Стохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений пользовательского индикатора Cyber Cycle.

Классический Стохастический осциллятор может не реагировать на изменения циклов или волатильности, демонстрируемые рынками. Он использует фиксированный период расчетов и не подстраивается под постоянно изменяющуюся длину цикла рынка. Индикатор Stochastic Cyber Cycle лишен этого недостатка и подстраивается под текущую волатильность рынка.

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это полная аналогия со Стохастическим осциллятором или с RSI.

Индикатор Stochastic Cyber Cycle

CrossIndex CrossIndex

Индикатор позволяет отобразить график другой валютной пары в дополнительном окне.

Adaptive Cyber Cycle Adaptive Cyber Cycle

Adaptive Cyber Cycle - это индикатор, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.

Daily Range Projections Full Daily Range Projections Full

Прогнозирование диапазонов изменения следующей дневной свечи для всех баров текущего графика.

Cycle Period Cycle Period

Назначение данного индикатора - это измерение периодичности процесса изменения цены финансового актива. При помощи индикатора Cycle Period возможно создание адаптивных версий осцилляторов.