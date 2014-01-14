Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Stochastic Cyber Cycle - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1598
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Witold Wozniak
El Stochastic Cyber Cycle es un Oscilador Estocástico estándar con sus valores calculados no basados en serie de precios sino en los valores del indicador personalizado Cyber Cycle .
El oscilador Standard Stochastic no puede reaccionar en ciclos de mercado o volatilidad. Utiliza períodos fijos de cálculo y no se ajusta a la longitud del ciclo de mercado en constante cambio. El Stochastic Cyber Cycle no tiene tal inconveniente y puede ser ajustado a la actual volatilidad del mercado.
El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" . El sistema de comercio más simple que implica este indicador es totalmente equivalente al Oscilador Estocástico o RSI.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/543
