Autor real:

Witold Wozniak

El Stochastic Cyber Cycle es un Oscilador Estocástico estándar con sus valores calculados no basados en serie de precios sino en los valores del indicador personalizado Cyber Cycle .

El oscilador Standard Stochastic no puede reaccionar en ciclos de mercado o volatilidad. Utiliza períodos fijos de cálculo y no se ajusta a la longitud del ciclo de mercado en constante cambio. El Stochastic Cyber Cycle no tiene tal inconveniente y puede ser ajustado a la actual volatilidad del mercado.

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" . El sistema de comercio más simple que implica este indicador es totalmente equivalente al Oscilador Estocástico o RSI.