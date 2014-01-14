CodeBaseSecciones
Stochastic Cyber Cycle - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak
Nikolay Kositsin
1598
(16)
Witold Wozniak

El Stochastic Cyber Cycle es un Oscilador Estocástico estándar con sus valores calculados no basados en serie de precios sino en los valores del indicador personalizado Cyber Cycle .

El oscilador Standard Stochastic no puede reaccionar en ciclos de mercado o volatilidad. Utiliza períodos fijos de cálculo y no se ajusta a la longitud del ciclo de mercado en constante cambio. El Stochastic Cyber Cycle no tiene tal inconveniente y puede ser ajustado a la actual volatilidad del mercado.

El indicador está inspirado en el artículo de John Ehlers "Usando el Fisher Transform" publicado en noviembre de 2002 en la revista "Análisis Técnico de Acciones y Commodities" . El sistema de comercio más simple que implica este indicador es totalmente equivalente al Oscilador Estocástico o RSI.

Stochastic Cyber Cycle

Cycle Period Cycle Period

Este indicador está diseñado para la medición de la periodicidad de cambio de precio de activos financieros. Cycle Period permite crear versiones adaptativas de los osciladores.

XXDPO XXDPO

El Detrended Price Oscillator (DPO) -Oscilador de precios sin tendencia- muestra los estados de sobrecompra/sobreventa del mercado, también se puede utilizar para obtener señales de compraventa.

Daily Range Projections Full Daily Range Projections Full

Pronosticando el siguiente cambio de rango de velas de día para todas las barras de la gráfica actual.

CrossIndex CrossIndex

Este indicador permite mostrar la gráfica de otro par de divisas en una ventana adicional.