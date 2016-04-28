CodeBaseKategorien
Stochastic Cyber Cycle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1147
(16)
Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Stochastische Cyber Cycle ist ein normaler Stochastik Oszillator, der seine Werte nicht aus den Preisen berechnet, sondern mit den Werten des Cyber Cycle Indikators.

Der Standard Stochastik Oszillator zeigt möglicherweise nicht die Zyklen des Marktes oder ein Volatilitätsänderung. Er nutzt feste Zeiträume zur Berechnungen und passt sich nicht den sich ständig ändernden Marktzyklen an. Stochastic Cyber Cycle hat diesen Nachteil nicht, und passt sich der aktuellen Marktvolatilität an.

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002. Die einfachste Verwendungsmethode dieses Indikators entspricht vollkommen der des Stochastik Oszillators oder dem RSI.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/543

