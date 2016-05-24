ストキャスティクサイバーサイクル

実際の著者：

Witold Wozniak

ストキャスティクサイバーサイクルは値が価格のシリーズからではなくサイバーサイクルカスタム指標の値で計算された標準的なストキャスティクスです。

標準ストキャスティクスは、市場サイクルやボラティリティに反応しないことがあります。そこでは一定の計算期間が使用され絶えず変化する市場サイクルの長さに併せて調整されません。ストキャスティクサイバーサイクルにはこのような欠点があらず、現在の市場のボラティリティに調整することができます。

このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。インディケータを操作するための最も簡単な取引システムはストキャスティックスやRSIインディケータの操作と完全に同様です。