Indikatoren

Stochastic RSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2579
(29)
Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Stochastic RSI ist ein Standard-Stochastik- Oszillator, der seine Werte nicht aus den Kursen berechnet, sondern vom technische Indikator RSI.

Der Standard-RSI zeigt möglicherweise nicht die Zyklen des Marktes oder ein Volatilitätsänderung. Wenn der Markt in einen Trend übergeht, erreicht der RSI oft nicht die Levels, die das Signal für diesen Trend auslösen würden. Die Umsetzung des Stochastik Oszillators vom RSI lässt einen dynamischen Indikator entstehen, der besser der aktuellen Volatilität entspricht.

Der Indikator wurde inspiriert durch John Ehlers Artikel "Using The Fisher Transform" veröffentlichten im "Technical Analysis Of Stock & Commodities"-Magazin, November 2002. Die einfachste Verwendungsmethode dieses Indikators entspricht vollkommen der des Stochastik Oszillators oder dem RSI.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Stochastic RSI

