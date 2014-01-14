Stochastic RSI

Autor real:

Witold Wozniak

O RSI Estocástico é um oscilador Estocástico padrão, porém, seus valores são calculados por meio dos valores do indicador RSI em vez das séries de preço.



O RSI padrão pode não apresentar ciclos de mercado ou mudanças de volatilidade. No caso do mercado entrar iniciar uma tendência, o RSI muitas vezes não será capaz de atingir um nível apropriado para desencadear uma posição de abertura de sinal de acordo com a direção da tendência. A implementação do oscilador estocástico para o RSI cria um indicador dinâmico que corresponde melhor a volatilidade do mercado atual.

Este indicador foi inspirado por John Ehlers no artigo "Using The Fisher Transform" publicado em Novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". O método mais simples de trabalhar com este indicador é se equiparando ao oscilador estocástico ou RSI.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".