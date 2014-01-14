Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Stochastic RSI - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 5539
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Witold Wozniak
O RSI Estocástico é um oscilador Estocástico padrão, porém, seus valores são calculados por meio dos valores do indicador RSI em vez das séries de preço.
O RSI padrão pode não apresentar ciclos de mercado ou mudanças de volatilidade. No caso do mercado entrar iniciar uma tendência, o RSI muitas vezes não será capaz de atingir um nível apropriado para desencadear uma posição de abertura de sinal de acordo com a direção da tendência. A implementação do oscilador estocástico para o RSI cria um indicador dinâmico que corresponde melhor a volatilidade do mercado atual.
Este indicador foi inspirado por John Ehlers no artigo "Using The Fisher Transform" publicado em Novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". O método mais simples de trabalhar com este indicador é se equiparando ao oscilador estocástico ou RSI.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/541
O indicador desenha um canal usando os pontos extremos do Zig Zag.TwoPoleButterworthFilter
Dois pólos de Filtro Butterwoth são usados para suavizar este cálculo de algoritmo de média móvel.
Momento Adaptativo do livro de John Ehlers, "Análise Cibernética para Ações e Futuros: Cortando Arestas da Tecnologia DSP para Melhorar Sua Negociação".Resonance Hunter
Expert Advisor multi-moedas que analisa eventos de ressonância em ativos financeiros relacionados.