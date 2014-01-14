CodeBaseSeções
Stochastic RSI - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Witold Wozniak

O RSI Estocástico é um oscilador Estocástico padrão, porém, seus valores são calculados por meio dos valores do indicador RSI em vez das séries de preço.

O RSI padrão pode não apresentar ciclos de mercado ou mudanças de volatilidade. No caso do mercado entrar iniciar uma tendência, o RSI muitas vezes não será capaz de atingir um nível apropriado para desencadear uma posição de abertura de sinal de acordo com a direção da tendência. A implementação do oscilador estocástico para o RSI cria um indicador dinâmico que corresponde melhor a volatilidade do mercado atual.

Este indicador foi inspirado por John Ehlers no artigo "Using The Fisher Transform" publicado em Novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities". O método mais simples de trabalhar com este indicador é se equiparando ao oscilador estocástico ou RSI.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Stochastic RSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/541

