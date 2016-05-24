ストキャスティクRSI

実際の著者：

Witold Wozniak

ストキャスティクRSIは値が価格のシリーズからではなくRSI テクニカル指標値から計算された標準的なストキャスティクスです。



標準RSIは、市場サイクルやボラティリティの変化を表示しない場合があります。市場がトレンド状態に入る場合には、RSIは、多くの場合、トレンド方向に応じた発注シグナルをトリガすることができる適切なレベルに到達することができません。RSIとしてのストキャスティクスの実装は、現在のボラティリティへのより良い対応している動的なインディケータを作成します。

このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。インディケータを操作するための最も簡単な取引システムはストキャスティックスやRSIの操作と完全に同様です。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include に置かれます）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。