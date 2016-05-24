コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ストキャスティクRSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Witold Wozniak | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
2973
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ビュー
stochasticrsi.mq5 (8.74 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Witold Wozniak

ストキャスティクRSIは値が価格のシリーズからではなくRSI テクニカル指標値から計算された標準的なストキャスティクスです。

標準RSIは、市場サイクルやボラティリティの変化を表示しない場合があります。市場がトレンド状態に入る場合には、RSIは、多くの場合、トレンド方向に応じた発注シグナルをトリガすることができる適切なレベルに到達することができません。RSIとしてのストキャスティクスの実装は、現在のボラティリティへのより良い対応している動的なインディケータを作成します。

このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。インディケータを操作するための最も簡単な取引システムはストキャスティックスやRSIの操作と完全に同様です。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include に置かれます）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

ストキャスティクRSI

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/541

CGオシレータ CGオシレータ

CGオシレーターの基本とシグナル線の交差は、売買シグナルを生成します。

CyberCycle CyberCycle

サイバーサイクル高周波フィルタ。

CCalendarInputBox CCalendarInputBox

IncGUIライブラリの新しいCCalendarInputBox制御要素は、日付および/または時間の入力のために設計されています。

ストキャスティクサイバーサイクル ストキャスティクサイバーサイクル

適応的ストキャスティクス