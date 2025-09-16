코드베이스섹션
투폴버터워스필터 - MetaTrader 5용 지표

Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
52
평가:
(13)
게시됨:
실제 저자:

위톨드 워즈니악

이 이동평균 계산 알고리즘은 존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술" 에 나오는 2 차 버터워스 필터를 사용합니다.

2극 버터워스 필터 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/583

