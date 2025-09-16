거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
- Nikolay Kositsin
- 52
실제 저자:
위톨드 워즈니악
이 이동평균 계산 알고리즘은 존 엘러스의 저서 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석: 트레이딩 향상을 위한 최첨단 DSP 기술" 에 나오는 2 차 버터워스 필터를 사용합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/583
