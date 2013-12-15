真实作者:

Witold Wozniak

随机振荡 RSI 是一个标准 随机振荡器r, 它的计算数值不是来自价格序列，而是来自 RSI 技术指标的数值。



标准 RSI 不能显示市场周期或波动变化。在市场进入趋势状态的情况下, RSI 经常不能根据趋势方向到达适当水平来触发开仓信号。RSI 随机振荡器的实现，创造了一个动态指标，可以更好的与它的当前波动对应。

本指标的灵感，来自 John Ehlers 的文章 "Using The Fisher Transform - 使用费舍尔变换"，文章出版于 2002 年 11 月的 "Technical Analysis Of Stock & Commodities - 股票和期货技术分析" 杂志。本指标的最简单工作方法是完全等价于随机振荡器或 RSI。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。