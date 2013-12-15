代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

随机振荡 RSI - MetaTrader 5脚本

Witold Wozniak | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2222
等级:
(29)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (234.86 KB) 预览
stochasticrsi.mq5 (14.01 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Witold Wozniak

随机振荡 RSI 是一个标准 随机振荡器r, 它的计算数值不是来自价格序列，而是来自 RSI 技术指标的数值。

标准 RSI 不能显示市场周期或波动变化。在市场进入趋势状态的情况下, RSI 经常不能根据趋势方向到达适当水平来触发开仓信号。RSI 随机振荡器的实现，创造了一个动态指标，可以更好的与它的当前波动对应。

本指标的灵感，来自 John Ehlers 的文章 "Using The Fisher Transform - 使用费舍尔变换"，文章出版于 2002 年 11 月的 "Technical Analysis Of Stock & Commodities - 股票和期货技术分析" 杂志。本指标的最简单工作方法是完全等价于随机振荡器或 RSI。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库 (必须被放置于 客户端数据文件夹\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

随机振荡 RSI


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/541

Candles_Smoothed Candles_Smoothed

平滑的蜡烛条图表。

质量指数 (MI) 质量指数 (MI)

质量指数打算用来判断趋势反转，基于最高价和最低价之间的带宽变化。

Hull 均线 (HMA) Hull 均线 (HMA)

Hull 均线 (HMA) 可以改变它的颜色。

XOSMA 振荡器 XOSMA 振荡器

OsMA (振荡器均线) 四色直方图允许以不同的平滑算法实现。