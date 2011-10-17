Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Стохастический RSI - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 6513
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Witold Wozniak
Стохастический RSI - это классический Стохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений технического индикатора RSI.
Классический RSI может не реагировать на изменения циклов или волатильности, демонстрируемые рынками. Если рынок переходит в тренд, RSI нередко оказывается не в состоянии достигнуть соответствующего уровня, который вызвал бы срабатывание сигнала об открытии сделки в направлении тренда. Применение стохастического осциллятора к RSI создает динамический индикатор, который больше соответствует текущей волатильности.
Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это полная аналогия со Стохастическим осциллятором или с RSI.
Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (ее нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов"
Действия индикатора Sine Wave в трендовом рынке повторяют адаптивные скользящие средние с точностью до наоборот: при четком направленном движении обе линии индикатора (Lead Sine и Sine Wave) движутся параллельно друг другу и своим положением относительно друг друга показывают направление тренда; при боковом же тренде индикатор Sine Wave быстро реагирует на свинговые движения рынка.Smoothed Adaptive Momentum
Адаптивный моментум из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
Индикатор рисует канал, построенный на вершинах зигзага.TwoPoleButterworthFilter
В этом алгоритме вычисления скользящей средней для усреднения использован фильтр Баттерворта (Butterworth filter) 2-го порядка.