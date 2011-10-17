CodeBaseРазделы
Стохастический RSI - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak
Nikolay Kositsin
6513
(29)
Реальный автор:

Witold Wozniak

Стохастический RSI - это классический Стохастический осциллятор, значения которого вычисляются не от ценового ряда, а от значений технического индикатора RSI.

Классический RSI может не реагировать на изменения циклов или волатильности, демонстрируемые рынками. Если рынок переходит в тренд, RSI нередко оказывается не в состоянии достигнуть соответствующего уровня, который вызвал бы срабатывание сигнала об открытии сделки в направлении тренда. Применение стохастического осциллятора к RSI создает динамический индикатор, который больше соответствует текущей волатильности.

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities". Простейшая торговая система для работы с этим индикатором - это полная аналогия со Стохастическим осциллятором или с RSI.

Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (ее нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов"

Рис.1 Индикатор Stochastic RSI

