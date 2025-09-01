거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
y효과 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 54
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
실제 작성자:
MNS777
이 지표는 확률적 반전을 보여줍니다.
개발자에 따르면 +0.5 및 -0.5 수준에 도달하면 가격이 반대쪽으로 돌아가는 경향이 있다고 합니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2008.10. 14에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/534
