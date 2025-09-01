실제 작성자:

MNS777

이 지표는 확률적 반전을 보여줍니다.

개발자에 따르면 +0.5 및 -0.5 수준에 도달하면 가격이 반대쪽으로 돌아가는 경향이 있다고 합니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 만들어졌으며 2008.10. 14에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.