ポケットに対して
インディケータ

yEffekt - MetaTrader 5のためのインディケータ

発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1051
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

MNS777

このインディケータは、確率の逆転を示します。

その開発者は、価格が0.5と-0.5レベルに達するとすぐに反対の方向に行く可能性が高いことを確認します。

このインディケータは初めにMQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2008年10月14日に公開されました。

yEffektインディケータ

