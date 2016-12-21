CodeBaseKategorien
Indikatoren

yEffekt - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1073
(19)
yeffekt.mq5 (6.02 KB) ansehen
MNS777

Der Indikator zeigt mögliche Umkehrpunkte.

Sein Entwickler behauptet, dass die Preise sich in die Gegenrichtung bewegen, sobald die Werte +0.5 oder -0.5 erreicht werden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 14.10.2008.

yEffekt Indikator

