yEffekt - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:
MNS777
Der Indikator zeigt mögliche Umkehrpunkte.
Sein Entwickler behauptet, dass die Preise sich in die Gegenrichtung bewegen, sobald die Werte +0.5 oder -0.5 erreicht werden.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 14.10.2008.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/534
