스윙 지수(스윙 인덱스) - MetaTrader 5용 지표
스윙 지수는 지난 두 개의 막대에 대한 활동의 수학적 표현입니다.
이 지표는 현재(시가, 고가, 저가, 종가) 및 이전 가격을 연결하여 상품의 "실제" 가격을 강조합니다. 이 지수를 계산하려면 시가에 대한 데이터가 있어야 합니다.
이 지수의 특징은 다음과 같습니다:
- 이 지표는 가격 변동을 나타냅니다;
- 가격 값의 단기 범위를 결정합니다;
- 여러 유형의 가격(고가, 저가, 종가)의 존재로 인한 "혼란"을 없애고 시장 움직임의 실제 강도와 방향을 결정할 수 있는 기회를 제공합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/513
