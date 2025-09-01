실제 작성자:

적립 외환

범위 확장 지수 (REI)는 가격 변화율을 측정하고 가격이 약세 또는 강세를 보이는 경우 과매수 / 과매도 상태를 나타내는 상대 오실레이터입니다. Tom DeMark가 개발했으며 "기술적 분석 - 새로운 과학"이라는 책에 설명되어 있습니다.



지표 값은 -100에서 +100까지 다양합니다. REI는 횡보 추세에서 중립을 유지하며 중요한 고점 또는 저점에 도달했을 때만 신호를 표시하므로 개선된 오실레이터입니다.

입력 매개변수:

REI_기간(기본값 = 8) - 인디케이터의 주기입니다. 값이 증가하면 신호 수는 감소하지만 정확도는 증가합니다. 감소할 때 - 반대로 신호 수는 증가하지만 정확도는 감소합니다.

톰 드마크는 기본 기간을 8로 사용할 것을 제안합니다. 가격이 60 수준 이상으로 상승했다가 그 이하로 떨어지면 매도할 수 있습니다. 가격이 -60 아래로 떨어졌다가 이 수준 이상으로 상승하면 매수할 수 있습니다.



