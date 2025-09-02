거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
메타트레이더 4 클라이언트 터미널의 표준 보조지표 세트에 있는 클래식 지그재그 보조지표의 MQL5 버전으로 보조지표의 마지막 및 두 번째 상단에 피보 레벨을 만들 수 있는 기능이 추가되었습니다.
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //---- 마지막 버텍스에 있는 Fibo의 속성 input bool DynamicFiboFlag=true; // DynamicFibo 표시 플래그 input color DynamicFibo_color=Blue; // 동적 피보의 색상 input ENUM_LINE_STYLE DynamicFibo_style=STYLE_DASHDOTDOT; // 동적 피보 스타일 input int DynamicFibo_width=1; // 동적 피보의 선 두께 input bool DynamicFibo_AsRay=true; // 빔 다이내믹 파이보 //---- 두 번째 피크에서 Fibo의 속성 input bool StaticFiboFlag=true; // StaticFibo 표시 플래그 input color StaticFibo_color=Red; // 정적 피보의 색상 input ENUM_LINE_STYLE StaticFibo_style=STYLE_DASH; // 정적 피보 스타일 input int StaticFibo_width=1; // 정적 파이보 라인 두께 input bool StaticFibo_AsRay=false; // 정적 파이보 빔
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/533
