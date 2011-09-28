CodeBaseРазделы
yEffekt - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
4589
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

MNS777

Индикатор показывает вероятностные развороты.

Как утверждают разработчики, при достижении уровней +0.5 и -0.5 цена стремится вернуться в обратную сторону.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.10.2008.

Индикатор yEfekt

