Реальный автор:

MNS777

Индикатор показывает вероятностные развороты.

Как утверждают разработчики, при достижении уровней +0.5 и -0.5 цена стремится вернуться в обратную сторону.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.10.2008.