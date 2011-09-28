Ставь лайки и следи за новостями
yEffekt - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4589
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
MNS777
Индикатор показывает вероятностные развороты.
Как утверждают разработчики, при достижении уровней +0.5 и -0.5 цена стремится вернуться в обратную сторону.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 14.10.2008.
