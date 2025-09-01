박스권 확장 지수(REI)는 가격 변동률을 측정하는 오실레이터로, 가격이 약세 또는 강세를 보일 때 과매수/과매도 상태를 알려주는 신호입니다.

CCI 필터가 있는 프랙탈 - 기존 프랙탈과 CCI 필터를 결합하여 잘못된 신호를 줄이는 인디케이터입니다. CCI가 설정된 임계값 이상일 때 상승 프랙탈(매도)의 경우 캔들 위에 빨간색 화살표를 표시하고, CCI가 음의 임계값 미만일 때 하락 프랙탈(매수)의 경우 캔들 아래에 녹색 화살표를 표시합니다. 보다 안정적으로 반전 포인트를 식별하는 데 적합합니다.

위 코드는 메타트레이더 5 차트에서 캔들 스틱 해머 형성(상승 및 하락)과 역 해머 형성(상승 및 하락)을 감지하는 "해머" 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 조정 가능한 매개 변수를 기반으로 캔들 심지의 크기와 비율을 계산하여 가격 반전 패턴을 식별합니다: 최대 비율 짧은 심지, 최소 비율 긴 심지, 최소 캔들 크기입니다. 패턴이 감지되면 인디케이터는 패턴의 방향에 따라 캔들의 최저가 또는 최고가 근처에 컬러 화살표를 표시합니다. 이 코드에는 인디케이터가 초기화되거나 중지될 때 자동으로 개체를 생성하고 삭제하는 기능도 포함되어 있습니다.