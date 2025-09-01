당사 팬 페이지에 가입하십시오
인스턴트 추세선 - MetaTrader 5용 지표
- Nikolay Kositsin
- 45
-
실제 저자:
위톨드 워즈니악
이 지표는 2002년 11월 잡지 "주식 및 원자재의 기술적 분석" 에 게재된 John Ehlers의 "피셔 변환 사용"이라는 기사를 기반으로 합니다.
매수 및 매도 신호를 보여줍니다. 이 지표를 사용하는 가장 간단한 트레이딩 시스템은 이동평균 크로스오버를 사용하여 시장에 진입하고 빠져나오는 것입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/538
추세 반전 가능 지점을 나타내는 지표입니다.범위 확장 지수
박스권 확장 지수(REI)는 가격 변동률을 측정하는 오실레이터로, 가격이 약세 또는 강세를 보일 때 과매수/과매도 상태를 알려주는 신호입니다.
CCI 필터가 있는 프랙탈 - 기존 프랙탈과 CCI 필터를 결합하여 잘못된 신호를 줄이는 인디케이터입니다. CCI가 설정된 임계값 이상일 때 상승 프랙탈(매도)의 경우 캔들 위에 빨간색 화살표를 표시하고, CCI가 음의 임계값 미만일 때 하락 프랙탈(매수)의 경우 캔들 아래에 녹색 화살표를 표시합니다. 보다 안정적으로 반전 포인트를 식별하는 데 적합합니다.Hammer Indicator
위 코드는 메타트레이더 5 차트에서 캔들 스틱 해머 형성(상승 및 하락)과 역 해머 형성(상승 및 하락)을 감지하는 "해머" 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 조정 가능한 매개 변수를 기반으로 캔들 심지의 크기와 비율을 계산하여 가격 반전 패턴을 식별합니다: 최대 비율 짧은 심지, 최소 비율 긴 심지, 최소 캔들 크기입니다. 패턴이 감지되면 인디케이터는 패턴의 방향에 따라 캔들의 최저가 또는 최고가 근처에 컬러 화살표를 표시합니다. 이 코드에는 인디케이터가 초기화되거나 중지될 때 자동으로 개체를 생성하고 삭제하는 기능도 포함되어 있습니다.