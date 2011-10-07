Реальный автор:

Waddah Attar

Основная фишка данного форекс-индикатора отражена в его названии "Explosion" (взрыв).

Индикатор показывает, когда рынок начинает двигаться быстрее. Кроме того, он подсказывает трейдеру когда покупать, продавать и выходить из сделки.

Впервые этот индикатор был опубликован в Code Base на mql4.com06.03.2008.

