Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Waddah Attar Explosion - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 5818
Реальный автор:
Waddah Attar
Основная фишка данного форекс-индикатора отражена в его названии "Explosion" (взрыв).
Индикатор показывает, когда рынок начинает двигаться быстрее. Кроме того, он подсказывает трейдеру когда покупать, продавать и выходить из сделки.
Впервые этот индикатор был опубликован в Code Base на mql4.com06.03.2008.
Smoothed ADX
Существует множество алгоритмов сглаживания, этот индикатор является сглаживанием стандартного индикатора ADX.Ichimoku Cloud
Урезанный индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo), от которого осталось только облако.
StepMA_Line
Индикатор StepMA, выполненный в виде скользящей средней.VininI WPR FO
Сглаженный Larry Williams' Percent Range с использованием обратного преобразования Фишера (Inverse Fisher Transform).