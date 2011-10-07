CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Waddah Attar Explosion - индикатор для MetaTrader 5

Waddah Attar | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5818
Рейтинг:
(46)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Waddah Attar

Основная фишка данного форекс-индикатора отражена в его названии "Explosion" (взрыв).

Индикатор показывает, когда рынок начинает двигаться быстрее. Кроме того, он подсказывает трейдеру когда покупать, продавать и выходить из сделки.

Впервые этот индикатор был опубликован в Code Base на mql4.com06.03.2008.

Индикатор Waddah Attar Explosion

Smoothed ADX Smoothed ADX

Существует множество алгоритмов сглаживания, этот индикатор является сглаживанием стандартного индикатора ADX.

Ichimoku Cloud Ichimoku Cloud

Урезанный индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo), от которого осталось только облако.

StepMA_Line StepMA_Line

Индикатор StepMA, выполненный в виде скользящей средней.

VininI WPR FO VininI WPR FO

Сглаженный Larry Williams' Percent Range с использованием обратного преобразования Фишера (Inverse Fisher Transform).