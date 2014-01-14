CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Waddah Attar Explosion - indicador para MetaTrader 5

Waddah Attar | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
4942
Avaliação:
(46)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Waddah Attar

A principal característica deste indicador está escondido em seu nome "Explosão".

O indicador mostra os momentos de aceleração mercado. Ele também indica o momento para compra, venda e saída do mercado.

Este indicador foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 06.03.2008.

Waddah Attar Explosion

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/531

Transformação de Fisher Transformação de Fisher

O indicador de Fisher calcula os níveis do preço máximo e mínimo nos dados históricos, determinando a direção da tendência e a previsão de uma reversão.

VininI WPR FO VininI WPR FO

Faixa Percentual de Larry Williams suavizada utilizando a Transformada de Fischer.

Demo_FileWrite Demo_FileWrite

O script demonstra o exemplo de como usar a função FileWrite().

StepMA_Line StepMA_Line

StepMA é executado como uma média móvel.