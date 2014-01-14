Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Waddah Attar Explosion - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 4942
Autor real:
Waddah Attar
A principal característica deste indicador está escondido em seu nome "Explosão".
O indicador mostra os momentos de aceleração mercado. Ele também indica o momento para compra, venda e saída do mercado.
Este indicador foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 06.03.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/531
