Waddah Attar Explosion

Autor real:

Waddah Attar

La principal característica de este indicador está oculta en su nombre "Explosión".

El indicador muestra los momentos de la aceleración del mercado. Además, indica el momento adecuado para la compra, venta y salida del mercado.

Este indicador fue publicado por primera vez en Código Base mql4.com el 06.03.2008.

