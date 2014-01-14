CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Waddah Attar Explosion - indicador para MetaTrader 5

Waddah Attar | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
2277
Ranking:
(46)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Waddah Attar

La principal característica de este indicador está oculta en su nombre "Explosión".

El indicador muestra los momentos de la aceleración del mercado. Además, indica el momento adecuado para la compra, venta y salida del mercado.

Este indicador fue publicado por primera vez en Código Base mql4.com el 06.03.2008.

Waddah Attar Explosion

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/531

Fisher Transform Fisher Transform

El Indicador Fisher calcula el nivel de precio mínimo y máximo del historico anterior, determina la dirección de una tendencia y prevé su revocación.

VininI WPR FO VininI WPR FO

Rango de Porcentaje de Larry Williams (Williams' Percent Range) Suavizado mediante la Transformada Inversa de Fisher.

StepMA_Line StepMA_Line

StepMA se ejecuta como una media móvil.

Smoothed ADX Smoothed ADX

Hay un montón de algoritmos suavizados. Este indicador es un ADX estándar suavizado.