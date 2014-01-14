Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Waddah Attar Explosion - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2277
Autor real:
Waddah Attar
La principal característica de este indicador está oculta en su nombre "Explosión".
El indicador muestra los momentos de la aceleración del mercado. Además, indica el momento adecuado para la compra, venta y salida del mercado.
Este indicador fue publicado por primera vez en Código Base mql4.com el 06.03.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/531
