Waddah Attar Explosion

原作者：

Waddah Attar

该指标的主要特征隐含在它的名称中“爆炸”。

此指标显示市场加速运动的时刻。另外，它还能够标识何时的买入，卖出和退出市场的时机。

这个指标于2008年3月6日在mql4.com的代码基地中发布。

