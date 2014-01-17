代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Waddah Attar Explosion - MetaTrader 5脚本

Waddah Attar | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
2428
等级:
(46)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者：

Waddah Attar

该指标的主要特征隐含在它的名称中“爆炸”。

此指标显示市场加速运动的时刻。另外，它还能够标识何时的买入，卖出和退出市场的时机。

这个指标于2008年3月6日在mql4.com的代码基地中发布。

Waddah Attar Explosion

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/531

AutoTrendLinien AutoTrendLinien

Autotrendlinien指标在现有趋势放向上生成一个通道。

Range Expansion 指数 Range Expansion 指数

Range Expansion 指数 (REI) 是一个用于价格走弱或走强情况下，测量价格变化率以及标识超买/超卖区域的震荡指标。

放大市场价格 放大市场价格

这个指标在图表的伽罗里展示当前价格

ZigZag + Fibo ZigZag + Fibo

在最近的2个极值点设置了斐波那契水平的ZigZag指标。