Waddah Attar Explosion

Wirklicher Autor:

Waddah Attar

Das Hauptmerkmal dieses Indikators verbirgt sich in seinem Namen "Explosion".

Der Indikator zeigt die Augenblicke der Marktbeschleunigung. Daneben zeigt er gute Zeitpunkte des Kaufens, Verkaufens und des Aussteigens.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 06.03.2008.

